Haber: Semih BAYKAL

İlimizde FETÖ / PDY soruşturması kapsamında operasyonlar devam ediyor. Geçtiğimiz Cuma günü Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ / PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 22 kişi hakkında Bolu merkezli 5 ilde operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlarda 22 kişiden 16’sı gözaltına alınırken, kalan 6 kişi hakkında yakalama çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar sonucu aranan kişilerden 1 tanesi daha yakalandı.

Geçtiğimiz gün adliyeye çıkarılan 9 kişinin ardından sabah saatlerinde, örgütün haberleşme programı olan ‘Bylock’ kullandığı tespit edilen A.Y., M.Y., M.D., K.S., C.A., C.Ö., A.K. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şahısların adliyeye sevki sırasında içlerinden birinin annesi olduğu öğrenilen kadın oğluna ‘Dik dur, başını eğme. Sen bir şey yapmadın’ diye seslendi.

İTİRAFÇI OLUP SERBEST KALDILAR

Öte yandan geçtiğimiz gün adliyeye sevk edilen 7’si kadın 2’si erkek şahıstan H.A., H.A., M.C.M, tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Geri kalan 6 kişinin itirafçı olup adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.