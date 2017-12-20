Haber: Kasım ŞAHİN

Esnaf çevresinde sevilen neşe dolu bir insan olarak bilinen Adnan Koçlu’nun ani vefatı sevenlerini üzüntüye boğdu. Elmalık Köyü halkından Karaçayır Mahallesi sakinlerinden Merhum Naime ve Sabahattin Koçlu’nun oğlu, Lütfiye Koçlu'nun Eşi, Ecz. Elmas Özer ve Eda Sarınalbant’ın Babası, Ecz. Aytaç Özer ile Emre Sarınalbant’ın Kayınpederi, Hazar ve Rüzgar Deniz Özer ile Baran Sarınalbant’ın Dedesi; Adnan KOÇLU(70) Hak’kın rahmetine kavuşmuştur.

Koçlu’nun cenazesi bu gün (20 Aralık Çarşamba günü) Kalıcı Konutlar Camii’nde kılınacak öğle ve cenaze namazından sonra Çığırtkanlar Mezarlığı’nda defnedilecektir. Adnan Koçlu’ya Allah’tan rahmet kederli ailesine baş sağlığı dileriz.