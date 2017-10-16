Haber: Kasım ŞAHİN

Uzun süredir akciğerlerinden rahatsız olan ve tedavi gören Adnan Varlık sabah saatlerinde aniden rahatsızlanarak özel bir hastaneye kaldırıldı. Varlık burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bolu’da oldukça sevilen bir isim olan Adnan Varlık bugün ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazının ardından Çakmaklar Mahallesi mezarlığına defin edilecek.

Olay Gündem Gazetesi olarak Varlık ailesine başsağlığı dileriz. Adnan Varlık’a Allahtan rahmet dileriz. Mekanı Cennet olsun.