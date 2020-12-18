Adres bildirmeyene para cezası

Haber: BMA

Gerede Belediyesi tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: “Gerede’de yaşadığı halde çeşitli sebeplerden dolayı Gerede Nüfusuna kayıtlı olmayanlar, köy, belde veya başka bir şehrin nüfusunda olup Gerede’de yaşayanların basit sebepler ve ihmal etmeleri nedeni ile ilçe nüfusu mevcudundan daha az çıkmaktadır. Bu sebeple Gerede, kamu kaynaklarından daha az pay almaktadır. Belediye Hizmetlerinde kullanılan İller Bankası Payı, nüfusa göre verildiği için hak edilenin altında pay almakta.”

SU ÜCRETİNİN YÜZDE 30 FAZLASI…

Belediye tarafından yapılan duyuruda ayrıca, “Gerede Merkezde oturup adresleri merkez dışında bulunan su abone sahiplerinin tespiti halinde belediye meclis tarifesince belirlenen su ücretlerinin yüzde 30 fazlası cezai olarak ödemek zorunda kalacaktır. Bu durumdan vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına ikametgâhlarını Gerede merkeze taşıması rica olunur” denildi.

PARA CEZASI

MERNİS Sistemi sayesinde vatandaşların Gerede’de yaşadığı halde köy, belde veya başka bir şehrin nüfusunda olup olmadığının tespit edilebildiği belirtilen duyuruda son olarak ise şunlar bildirildi: “31.12.2020 Perşembe gününe kadar kayıtlarını İlçe Nüfus Müdürlüğüne bildirmeyenler hakkında 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 68/1-C Maddesi gereğince ‘Adres Bildiriminde Bulunmama’ durumunda ve ‘Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunmak’ durumunda idari para cezası uygulanacaktır.”