Adrese teslim personel alımı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi resmi gazetede ilan yayımladı. 17 Aralık 2021 tarihlipersonel alım ilanına göre Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 23 kişilik kadro ile 4/B sözleşmeli personel alımı yapacak. Atamalar için 2020 yılı KPSS Puanı kullanılacak.

ALINACAK KİŞİLER BELLİ

Alınacak olan 23 sözleşmeli personelin nitelikleri, sadece Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünden özenle seçilmiş kişilerin olduğu ortaya çıktı. Alımı yapılacak olan personelin ismi hariç her özelliğinin tek tek tarif edildiği personel alım ilanı görenleri hayrete düşürdü. Örneğin Resmi Gazetede yayımlanan büro personeli unvanında alınacak kişide istenilen nitelikler, “Uluslararası İlişkiler lisans programından mezun olmak, MEB onaylı Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları Sertifikası sahibi olmak, MEB onaylı Kurumsal Yaşam ve İletişim Yönetimi Sertifikası sahibi olmak, MEB onaylı İşaret Dili Eğitimi Sertifikası sahibi olmak, MEB onaylı Bilgisayar Kullanımı Sertifikası sahibi olmak.”

KPSS P3 puan türünde en az 65 puan almış olmak” şeklinde açıklandı.

Bir diğer örnek ise alınacak olan Hemşire personelinde, “Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik Alanı/Dalından mezun olmak, Toplamda en az 10 ay Dahiliye ve Pandemi servisinde iş tecrübesi sahibi olmak, MEB onaylı Hijyen Eğitimi Belgesine sahip olmak, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Katılım Belgesine sahip olmak, Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri Eğitimi Sertifikasına sahip olmak, Laboratuvar Bilgi Sistemleri Eğitimi Sertifikasına sahip olmak” denildi.

BAKSEN ŞU İŞE

Büro personeli olarak görevlendirilecek kişinin neden uluslararası ilişkiler mezunu, Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları Sertifikasına sahip olması, Kurumsal Yaşam ve İletişim Yönetimi konusunda kurs görmüş olması gerektiği anlaşılamadı. Hemşire olarak istihdam edilecek personelin sadece sağlık meslek lisesi mezunu olmasının istenmesi ise dört yıllık üniversitelerin hemşirelik bölümlerinden mezun olanların ilana başvurmasının önüne geçilmek için şartnameye konulduğu iddia edildi.