Aether Roket Takımı Eren’i Aksaray’a götürdü

Bolu Gençlik Merkezi ve İzzet Baysal Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından yoğun çalışmalar sonucu hayata geçirilen Aether Roket Takımı, 2 yıldır katıldığı Teknofest Roket Yarışmaları lise kategorisinde bu yılda finale yükseldi.

Bolu Gençlik Merkezi Aether Roket Takımı danışmanı ve İzzet Baysal Anadolu Lisesi fizik öğretmeni Kemal Tümen tarafından toplanan ekipte, takım kaptanı M. Oğuzhan Bozkurt, Harun Özbay, Kerem Şekar, M. Eren Kök, Nuri Güler ve Sena Karataş bulunuyor.

YARIM KALAN HAYALİMİZDİ

Aether Roket Takımı’na danışmanlık eden fizik öğretmeni Kemal Tümen, geçen yıl uçuş yapamadıklarını, bu projenin yarım kalan hayalleri olduğunu belirterek, “İlimizin en iyi şekilde temsil etmenin heyecanı içindeyiz. Bu süreçte bizlere her türlü imkânı sağlayan Gençlik ve Spor Bakanlığı’mıza, Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’müze, Bolu gençlik Merkezi’mize ve İzzet Baysal Anadolu Lisesi ailesine teşekkürlerimizi ve sevgilerimizi iletiyoruz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2022, 00:08