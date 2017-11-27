Haber: Kasım ŞAHİN

Milyonlarca araç sürücüsünü ilgilendiren cam filmi konusunda, Hükümet'ten açıklama geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sonra, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, cam filmi yasağıyla ilgili konuştu. Bozdağ, "Cam filmiyle ilgili cezalarda af söz konusu değil" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cam filmiyle ilgili olarak “Bu konuda biri İçişleri Bakanlığı’nı, diğeri Sanayi Bakanlığı’nı ilgilendiren iki ayrı yönetmelik var. Biri cam filmin kullanımını, diğeri üretimini ilgilendiriyor. Şimdi iki bakanlık olarak, bu yönetmelikleri birbirine uyumlu hale getiriyoruz. Normalde zaten ceza kesiliyordu. Cumhurbaşkanımızın uyarısı üzerine, yeni düzenleme yapılana kadar ceza kesilmesini durdurduk. Yeni yönetmelik çıkana kadar ceza kesilmeyecek” demişti.

Bugün de konuyla ilgili olarak Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan açıklama geldi. Bozdağ, "Cezalarla ilgili af söz konusu değil" dedi.

CEZAYA İPTAL YOK

Trafik ekipleri tarafından cam film takan araç sahiplerine uygulanan 301 ila 427 TL arasındaki cezalara da af yok. Bu cezaları yiyen sürücüler aldıkları cezaları ödemekle mükellefler