Haber: Semih Baykal

Yaşar Yüceer Başkanlığında gerçekleşen İl Genel Meclisi Kasım Ayı toplantıları kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının bütçe görüşmeleri devam ediyor. Toplantıların Pazartesi günü gerçekleşen oturumunda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün bütçe sunumu yapıldı. Meclis üyelerini bilgilendiren İl MüdürüCenk Yıldız, müdürlüğün 2017 yılında yaptığı çalışmaları anlatırken, 2018 yılı için bütçe taleplerini 780.322 TL. olarak açıkladı. Konu incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

GIDA TARIM VE HAYVANCILIĞA 400 BİN TL

Toplantıda ayrıca Çevre ve Sağlık Komisyonundan gelen rapor doğrultusunda Gıda, Tarım ve

Hayvancılık İl Müdürlüğüne 400.000 TL. bütçe ayrılmasının uygun olduğu belirtilirken, nihai kararın verilmesi için konu Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. Bütçe görüşmeleri kapsamında Salı günü İl Emniyet Müdürlüğünün bütçe sunumu yapılacak.