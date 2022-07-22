AFAD Acil devrede!

Haber: S. Özge Yücel

Bolu İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü sosyal medya hesabından dikkat çekici paylaşımda bulundu. Geçtiğimiz Çarşamba günü gece saatlerinde Düzce’de meydana gelen 4.2 şiddetindeki deprem Bolu’da da etkisini gösterdi. Depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Bunun üzerine Bolu AFAD Müdürlüğü, yerli ve milli yazılımla İçişleri Bakanlığı'nın Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen ‘AFAD Acil’ mobil uygulamasını tanıttı.

Bu uygulama ile vatandaşlar afet öncesi, afet sırası ve afet sonrasında neler yapılacağı öğreniliyor ve böylelikle afet esnasında zararın en aza indirilmesi amaçlanıyor. Afet ve deprem anında vatandaşlar, yardım ekiplerine cep telefonu üzerinden daha kolay ulaşabilecek.

AFAD ACİL MOBİL UYGULAMASI NASIL KULLANILIR?

Uygulamayı kullanmak için öncelikle indirmeniz gerekiyor. İndirme işleminin ardından ilk olarak telefon numaranızı girmeniz istenecek. Bir sonraki adımda ise SMS ile size bir şifre gönderilecek ve bu şifreyi girmeniz gerekiyor. Son olarak, TC kimlik numaranızı girip, konum yetkisini vererek sistemi telefonunuza entegre edebilirsiniz.

AFAD ACİL İLE KONUM VERİLECEK

Uygulamanın amacı, afet anında en yakın toplanma alanlarını göstermek. Ancak toplanma alanlarına ulaşamayanlar için ise amaç, acil çağrı vererek konumunu göstermesi. Mobil uygulama üzerinden çağrı verdikten sonra 112 acil çağrı merkezine bağlanılacak. Daha sonra afetzedenin durumunu tanımlayan butonlar devreye girecek. Afet bölgesindeki kişi, konuşamayacak durumdaysa butonlar üzerinden mesaj iletecek.

Uygulama, şu anda Android için Play Store ve iOS için App Store'da.