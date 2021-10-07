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AFAD, afet eğitimi verdi

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline Bolu AFAD Müdürlüğünce görevlendirilen uzman personel tarafından Yangın deprem, sel, vb. acil durum konularında eğitim ve yangın konusunda uygulama yapıldı.

AFAD, afet eğitimi verdi

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline Bolu AFAD ekipleri tarafından Yangın deprem, sel, vb. acil durum konularında eğitim verildi. Eğitimde karşılaşılan durum karşısında soğukkanlılığı korumanın, zamanın ve bilinçli hareket etmenin önemine değinildi. Eğitim sonunda uygulamalı Yangın Tatbikatı personellerce yapılırken, hatalı ve doğru davranışlar aktarıldı. Eğitmenler tarafından yangın söndürme tüplerinin kullanımı gösterildi. Ateşe karşı yaklaşılması gereken yön, pozisyon mesafe gibi can alıcı detaylara dikkat edilmesi hususunda telkinde bulunuldu.

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