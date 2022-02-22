AFAD, Bolu Dağı A.Ş. personeline eğitim verdi



Haber: Okay Özcan

HighwayOutlet kongre salonunda 2022 yılının afet eğitim yılı etkinlikleri kapsamında afet bilincinin ve afet farkındalık şuurunun arttırılması ve geliştirilmesi yönünde gerçekleştirilen eğitimde, katılımcılar afet anında yapılması gerekenler hakkında bilgilendirildi. Bolu İl AFAD Şube Müdürü ve Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (AADYM) Şube Müdürü tarafından verilen eğitimde deprem, yangın, su baskını ve diğer afetlerde afet öncesi ve afet sonrası neler yapılması, afet sırasında ise nasıl davranılması gerektiği konusunda kapsamlı ve uygulamalı bilgiler verildi. Toplamda 200 kişiden oluşan Bolu Dağı A.Ş. personeline verilen eğitim iki saatin sonunda tamamlandı.