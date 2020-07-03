AFAD Bolu ekipleri teyakkuzda

Haber: N. Halid Altundal

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(AFAD) tarafından Sakarya’nın Hendek ilçesinde faaliyet gösteren bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada Bolu AFAD ekiplerinin de olası ihtiyaç halinde bölgeye gitmek üzere hazır olduğu belirtildi.

AFAD açıklamasında, “3 Temmuz 2020 tarihinde saat 11.15 sularında Sakarya ili Hendek ilçesinde faaliyet gösteren bir havai fişek fabrikasında patlama meydana gelmiştir. Bölgeye, Sakarya AFAD’dan 29 personel ve 7 araç, Sağlık Bakanlığı’ndan 64 ambulans, 9 UMKE, 2 helikopter ambulans ile İtfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edilmiştir. Olası ihtiyaç durumunda görev almak üzere Bursa, Kocaeli, Düzce, İstanbul ve Bolu AFAD ekipleri teyakkuz haline geçirilmiştir. Yaklaşık 200 çalışanı bulunan fabrikada patlama sonrasında meydana gelen yangına itfaiye tarafından müdahale edilmektedir. Gelişmeler yakından takip edilmektedir” ifadelerine yer verildi.