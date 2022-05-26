AFAD büyük Abant depremini hatırlattı

Haber: Okay Özcan

Bolu, konumu ve üzerinde bulunduğu fay hattı nedeniyle tarih boyunca şiddetli pek çok deprem yaşadı. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı, bu şiddetli depremlerden birisi olan 26 Mayıs 1957 tarihli Abant Depremi hakkında, sosyal medya hesabında paylaşım yaptı.

“Tarihte Bugün” notuyla yapılan paylaşımda, 1959 yılı tarihli, depremde hasar alan bir binanın da fotoğrafı paylaşıldı.

7.1 büyüklüğünde meydana gelen depremde, onlarca kişinin hayatını kaybettiği de belirtilirken, “26.05.1957’de Bolu yakınlarında meydana gelen Ms 7.1 büyüklüğündeki #deprem de doğuda Abant gölü ve Mudurnu Nehri ile batıda Dokurcun arasında 5000 ev ağır hasar görmüş, 52 kişi hayatını kaybetmiştir. Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyoruz” ifadeleri paylaşıldı.