AFAD, çevrimiçi eğitim verecek

Haber: Onur Akçelik

Pandemi süreci nedeniyle eğitim programlarına internet üzerinden devam eden AFAD İl Müdürlüğü, 18 Nisan Pazar günü, saat; 17.00’da zoomm programı üzerinden tüm vatandaşlara açık eğitim programı düzenleyecek.

DOĞRU CEVAP VEREN ACİL DURUM ÇANTASI KAZANACAK

Deprem kuşağında bulunan İlimizde vatandaşların afetlere karşı bilinçlendirilmesi adına AFAD İl Müdürlüğü tarafından “birey ve aileler için afet farkındalık eğitimi” verilecek. 18 Nisan Pazar Günü, saat 17.00’de Zoom programı üzerinden çevrimiçi düzenlenecek olan programa tüm Bolulular katılabilecek. Programa katılan vatandaşlardan 1 kişi ise acil durum çantası kazanacak. Eğitimciler tarafından sorulan soruya doğru cevap veren vatandaşlar arasından çekilecek kura sonucu belirlenecek 1 kişiye AFAD İl Müdürlüğü tarafından acil durum çantası hediye edilecek.

Eğitim programına tüm Bolulular ID:971 7016 5838 kodunu girerek katılabilecekler.