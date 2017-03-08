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Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Kandilli Beldesi’nde faaliyet gösteren Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğü sahasında AFAD, UMKE, itfaiye, 112, TTK tahlisiye ve gönüllü kurtarma derneklerinden oluşan 10 kurumun katıldığı büyük bir tatbikat gerçekleştirildi. Maden işçileri ile birlikte toplam 660 kişinin görev aldığı tatbikat maden ocağında gaz sızıntısından etkilenen maden işçilerinin ocaktan çıkarak yere yığılmaları ve yardım istemeleri ile başladı. Senaryo gereği maden ocağından kendi imkanlarıyla yaralı olarak çıkan madncilereUMKE ve 112 sağlık ekipleri yardım ederken, yaralı yakınlarını sakinleştirmek ise jandarma ekiplerine düştü. Tatbikatta ayrıca depremde hasar gören binanın altına kalanları kurtarılırken, yüksek katlı bir binada çıkan yangın nedeniyle mahsur kalanların bir kısmı camlardan atlarken, bir kısmı ise kurtarma ekipleri tarafından sedyeye alınarak iplerle yere indirildi. Deprem tatbikatında ayrıca üzerine beton yığınları düşen bir aracın içerisinde sıkışarak mahsur kalan 2 yaralı kurtarma ekiplerinin müdahalesi ile çıkarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi. Yine senaryo gereği depremde yıkılan binanın enkazı altın kalan vatandaşlar Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nde görevli arama kurtarma köpeği ‘Afet’ tarafından bulunarak kurtarılırken, AFAD ekipleri hassas ses dinleme cihazlarının yardımı ile enkaz altında kalan bir kişiye ulaştı. TTK’ya ait bir lojmanda çıkan yangına Erdemir, Kdz. Ereğli Belediyesi ve TTK’ya ait itfaiye ekipleri müdahalede bulunarak söndürdü. Tatbikatta son olarak senaryo gereği maden ocağındaki grizu patlamasında göçük altına kalan 3 işçinin TTK tahlisiye ekipleri tarafından kurtarılma çalışmaları ilgi ile izlendi. Yaklaşık 1,5 saat süren tatbikat sırasında Kdz. Ereğli Kaymakamlığı tarafından oluşturulan kriz masasında Kaymakam Nazım Madenoğlu kurtarma çalışmalarını yöneterek ekiplerden sürekli bilgi aldı.

Nefes kesen tatbikatı izleyen onlarca vatandaş cep telefonları ile görüntülemeye çalıştı.

Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş tatbikat sonunda yaptığı konuşmada Türkiye’de ilk kez 10 kamu ve sivil kuruluşun katılımı ile bir tatbikat gerçekleştirdiklerini söyledi. Ateş konuşmasında, “Aktif olarak 160, maden işçileri ile birlikte 660 kişi ile büyük bir tatbikat gerçekleştirdik. Buradaki hedefimiz şuydu: çevre illerimiz Bolu, Düzce, Bartın, Zonguldak’ın Alaplı, Gökçebey ve Devrek birinci derece deprem bölgesidir. Bizler ikinci derece deprem bölgesinde bu ekipleri bir araya toplayarak neler yapabileceğimizi gösterdik” dedi.

Tatbikat sonrası düzenlenen törende arama kurtarma çalışmalarında görev yapan ekiplere teşekkür plaketi verildi.