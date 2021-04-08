AFAD, farkındalık eğitimi verecek

Haber: Onur Akçelik

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(AFAD) Bolu İl Müdürlüğü tarafından 2021 afet eğitim yılı kapsamında, Mengen’de bulunan Gökçesu beldesinde eğitim çalışması gerçekleştirildi. Beldede görev yapan kamu personellerine ve öğrencilere yönelik eğitim çalışmasında afet farkındalık eğitimi ve yangın eğitimi verildi. Bu sene ‘Afet Bilgisi Hayat Bilgisi’ sloganıyla çalışmalarına devam eden AFAD ekiplerinin eğitimleri her kesimin takdirini topluyor.

AFAD BOLU’DAN AFET FARKINDALIK EĞİTİMİ

Öte yandan AFAD İl Müdürlüğünce 2021 Afet Eğitim Yılı faaliyetleri kapsamında Afet Farkındalık Eğitimi verileceği duyuruldu. 11 Nisan 2021 Pazar günü saat 17.00'da halka açık olarak verilecek eğitim ZOOM uygulaması üzerinden çevrimiçi yapılacak. Eğitime katılanlara e-sertifika verilecek.

AFAD İl Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Zoom uygulaması üzerinden eğitime katılmak için id: 936 8228 3616. Eğitimin sonunda eğitmenimiz tarafından sorulacak soruyu doğru cevaplayan bir katılımcıya kura ile ‘Afet ve Acil Durum Çantası’ hediye edilecektir. Katılımcı sınırı 500 kişi olup, eğitimin ardından katılımcılara e-sertifika düzenlenecektir” ifadelerine yer verildi.

Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2021, 14:38