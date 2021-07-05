AFAD gönüllüleri iş başında







AFAD Gönüllülük Sistemi projesine e-devlet üzerinden başvuran ve Online eğitimlerini tamamlayan gönüllülerimiz şimdi ise sahada eğitim görmeye başladı. Yaklaşım 50 gönüllü iki gün boyunca pratik eğitim gördüler. Gönüllüler, siz varsanız biz daha göçlüyüz sloganıyla eğitimlerini sürdürdüler.

Küçükberk köyünde bir gün boyunca gerçekleştirilen eğitimde 50 gönüllü yaralı kurtarma, ilk yardım, yangın söndürme, yardım çadırı kurma, yaralı tahliyesi gibi can kurtarma eğitimi gördüler. Kadın gönüllülerinin bu konuya ilgi göstermesi de gözlerden kaçmadı.