AFAD gönüllüleri iş başında

T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı - AFAD Başkanlığımızın koordinesinde Bolu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüzce, 2. Grup Destek AFAD Gönüllülerine saha eğitimi vermeye başladı.

AFAD gönüllüleri iş başında



 

AFAD Gönüllülük Sistemi projesine  e-devlet üzerinden başvuran ve  Online eğitimlerini tamamlayan gönüllülerimiz şimdi ise sahada eğitim görmeye başladı. Yaklaşım 50 gönüllü iki gün boyunca pratik eğitim gördüler. Gönüllüler, siz varsanız biz daha göçlüyüz sloganıyla  eğitimlerini sürdürdüler.

Küçükberk köyünde bir gün boyunca gerçekleştirilen eğitimde 50 gönüllü yaralı kurtarma, ilk yardım, yangın söndürme, yardım çadırı kurma, yaralı tahliyesi gibi can kurtarma eğitimi gördüler. Kadın gönüllülerinin bu konuya ilgi göstermesi de gözlerden kaçmadı.

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