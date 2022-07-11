AFAD Göynük'te yaşanan felaketin bilançosunu açıkladı

Yaşanan dolu yağışı nedeniyle Göynük ilçesi Hasanlar , Himmetoğlu, Kuyupınar, Ovaboyu, Kürnüç, Kayabaşı, Boyacılar köylerinde bazı araçlarda kaporta hasarları, evlerde çatı hasarı ve birçok tarım arazisi zarar görmüştür. İlk belirmelere göre 100’ün üzerinde araç, 44 çatı hasarı ve 10.000 hektar tarım arazisi zarar görmüştür.

Göynük/ Hasanlar köyünde 1 araç dere taşması sonucu sele kapılmış, içindeki vatandaş AFAD tarafından hafif yaralı olarak kurtarılmıştır.

Müdahale çalışmaları tamamlayan Sakarya AFAD ve Bolu AFAD ekipleri, TAMP kapsamında zarar tespit ve hasar tespit çalışmalarını devam etmektedir.