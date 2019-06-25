AFAD “Hasar yok” deyip gitmiş

Özel Haber: Aysun Beykoz

19 Haziran Çarşamba günü ilimizde etkili olan şiddetli sağanak yağış sonrası merkeze bağlı birçok köy ve ilçelerde sel ve taşkınlar meydana geldi. Yaşanan sel felaketi sonrası Bolu Valiliği koordinesinde kurumlar harekete geçerek selden mağdur olan vatandaşların yardımına koştu. Ancak ilimiz Merkez ilçeye bağlı Çamyayla köyünde yaşanan sel sonrası evi büyük hasar gören Selami Arslan, mağduriyetinin giderilmediğini söyledi.

Yaşanan sel felaketinin ardından Değirmenözü mevkii Nuhlar Mahallesinde dere yatağı kenarında bulunan 2 katlı ahşap beton karışımı evi büyük hasar gören Arslan, sel sonrası Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(AFAD) Bolu İl Müdürlüğünden 3 kişinin geldiğini ancak evin içine dahi girmeden “hasar yok” raporu tuttuklarını iddia etti.

Selami Arslan konuyla ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu: “Yaşanan sel felaketi sonrasında dere yatağı kenarında bulunan evimizi bir anda su bastı. Sel esnasında evin içinde annem, eşim ile 1 buçuk ve 5 yaşındaki çocuklarım vardı. Evden iş makinesi yardımıyla çıkarıldılar. Eşyalarımızın tamamı kullanılamaz hale geldi. Evde büyük hasar oluştu. Sel suları evin tabanını oydu ve ev oyulan yere doğru çöktü. Sel sonrasında AFAD’dan 3 yetkili ve köy muhtarı geldi. Ancak yetkililer evin içine dahi girmeden dışarıdan bakarak ‘hasar yok’ deyip geri gittiler. Köy muhtarı ise ona oy vermediğimiz için bize yardımcı olmadı” dedi.

Bolu Valiliği’ne mağduriyetlerinin giderilmesi için başvuran Selami Arslan’ın annesi, Valilik ve AFAD’dan hasar tespit raporu istedi. Ancak AFAD yetkililerinin ‘hasar yok’ raporu tutmasından dolayı aile Bolu Valiliği’nden beklediği yardımı göremedi.

Sel felaketi sonrası büyük hasar gören evde yaşayan Arslan’ın eşi, çocuklarıyla birlikte il Merkezindeki bir akrabasının yanına yerleşti. Arslan ayrıca annesinin, besledikleri hayvanlara bakmak için evde kaldığını ancak evin yıkılacağı korkusuyla yaşadığını açıklamalarına ekledi.

Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2019, 20:56