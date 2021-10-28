AFAD her yerde





Haber: C. Kutay Aykan

İlimizde ve ülke genelinde meydana gelen doğal afet, orman yangınları, insan ve hayvan kaybolmaları, kurtarma, trafik kazaları gibi bir çok olaylara müdahalede bulunan, insanları hayata kavuşturan Bolu AFAD ekibi, eğitim konusunda da büyük başarı gösteriyor.

#afetbilgisihayatbilgisi, hashtakiyle yola çıkan Bolu AFAD, bu seferde Bolu PTT Baş Müdürlüğü personeline Afet Eğitim Yılı Kapsamında; “Afet Farkındalık Eğitimi” ve “Yangın Eğitimi” gerçekleştirdi. Eğitime katılan PTT personeline çeşitli teorik bilgiler verildikten sonra pratik olarak da yangın söndürme tatbikatı yapıldı. PTT personeli, eğitimleri başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.