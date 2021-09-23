AFAD teknolojiyi yakından takip ediyor

Haber: C. Kutay Aykan

T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ın paydaş olduğu ve Bolu İl Afet ve Acil Durum Müdürü Cengiz Çavuş ’un da Danışma Kurulu Üyesi olarak görev aldığı Türkiye’nin ilk ve tek Havacılık, Uzay ve Teknoloji festivali olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali devam ediyor.

2018 yılından bu yana her yıl Eylül ayında düzenlenen ve Türkiye’nin milli teknoloji üretimini artırmayı hedefleyen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamındaki yarışma ve etkinlikler, bu yıl 21-26 Eylül 2021 tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştiriliyor.

4 yıldır sürdürülen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivaline bu yıl Bolu AFAD grubu da katılıyor. Bolu AFAD, dünyanın bir çok yerinde özellikle kurtarma konusunda gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürüyor.

Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2021, 09:52