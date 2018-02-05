Yeniçağa ilçesine bağlı Eskiçağa köyünde yaşayan kızının yanına misafirliğe gelen ve perşembe günü öğle saatlerinde Yeniçağa ilçesine gitmek için evden çıktığından beri kendisinden haber alınamayan İsmail Hırçın'ı (68) arama çalışmaları köylüler, jandarma ve Bolu İl AFAD Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor. Eskiçağa köyü-Yeniçağa ilçesi arasındaki ormanlık alan ile tarlalarda yapılan arama çalışmaları kapsamında 3 gruba ayrılan ekipler, bölgede geniş çaplı arama yürütüyor.

Arama çalışmalarına gece-gündüz devam ettiklerini belirten yetkililer şu anda AFAD, jandarma ve köylülerin arazide, emniyet ekiplerinin de şehir içinde arama çalışmasına devam ettiğini ifade etti. Bu arada köy çıkışında bulunan akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen jandarma ekipleri, Hırçın'ın gittiği yönü belirledi. Kayıtlarında, Eskiçağa köyü istikametinden yürüyerek gelen Hırçın'ın, Yeniçağa yönüne doğru gittiği görülüyor.

Ekiplerin, güvenlik kamerası kayıtlarından perşembe günü saat 11.00-13.00 arasında bölgeden geçen araçların sürücülerine de ulaşarak Hırçın'ı görüp görmediğini soracağı öğrenildi.