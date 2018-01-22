HABER:Aysun Beykoz

Dün sabah saatlerinde evinden çıkarak ormana giden 48 yaşında ki Yusuf Türk eve dönmeyince ailesi jandarmaya haber verdi. 2 gündür kayıp olan Yusuf Türk’ü bulmak için köylüler, jandarma ve Afat ekipleri alarma geçti. Arama kurtarma köpekleriyle yapılan aramalarda şu ana kadar Yusuf Türk’ten bir ize rastlanamadı. Arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. AFAD ve jandarma ekiplerinin bugün hava kararana kadar arama çalışmalarına devam ettiği gece saatlerinde son bulan aramaların yarın sabah saatleriyle birlikte tekrar başlayacağı bildirildi.

Yusuf Türk’ü arama çalışmalarına tam donanımlı iki AFAD ekibi ve 15 kadar jandarma personeli katılıyor. Geceleri hava sıcaklığının -10 derecelere düştüğü bölgede süre uzadıkça umutlar tükeniyor.