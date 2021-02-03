AFAD’a yeni hizmet binası yapılacak

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Valisi Ahmet Ümit’in AFAD Yeni Hizmet Binası yapılması planlanan arazideki incelemelerinde İl Afet ve Acil Durum Müdürü Cengiz Çavuş da hazır bulundu. Yaklaşık 15 dönümlük arazi üzerine yapılması planlanan AFAD hizmet binası, Arama Kurtarma Birim binası, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (AADYM) hizmet binası ve depolama alanları hakkında Bolu Valisi Ahmet Ümit’e bilgiler veren İl Afet ve Acil Durum Müdürü Cengiz Çavuş, mevcut hizmet binasının dar bir sokakta bulunması nedeniyle acil durumlarda araç çıkışlarında problemler yaşandığını, afetlere etkin müdahalenin sağlanabilmesi için yeni hizmet binasının böyle bir yerleşkeye yapılmasıyla mümkün olacağını belirtti.

“HIZLI MÜDAHALE İLE AFETİN ETKİLERİNİ EN AZA İNDİRMEK MÜMKÜNDÜR”

Olası bir afette hızlı hareket edilmesi gerektiğini belirten Vali Ümit, “Ülkemizin ve dolayısıyla ilimizin coğrafi konumu dolayısıyla her zaman afetlerle karşılaşılması muhtemeldir. Afetleri tümüyle önlemek mümkün değilse de hızlı bir şekilde müdahale ederek etkilerini en aza indirmek mümkündür. Olası bir afet durumunda soğukkanlı olunmalı, hızlı hareket edilmeli, hızlı karar alınmalı ve hızlı bir şekilde koordinasyon sağlanarak müdahale edilmelidir. Konaklama yerinden battaniyesine, ısıtıcısından yemeğine kadar ihtiyaç olabilecek tüm malzemeleri hem ilimizde hem de çevre illerde afetten etkilenen vatandaşlarımıza hemen intikal ettirilebilecek şekilde hazırlıklı olmalıyız. Depremlerde ilk 6 saat önemlidir. Afet öncesinde, sırasında ve sonrasında yürütülecek çalışmaların koordineli, hızlı ve etkin bir şekilde yapılması büyük önem arz etmektedir. Bu hedefleri gerçekleştirebilmek için hizmet binasının pozisyonu ve fiziki şartları da etkili olacaktır. ‘Alet işler el övünür’ derler” ifadelerine yer verdi.

“İÇİŞLERİ BAKANIMIZ SAYIN SÜLEYMAN SOYLU’DAN PROJEYE DESTEK”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun projeye destek verdiğini belirten Bolu Valisi Ahmet Ümit, “Geçen hafta Bolu’da düzenlenen “Terörle Mücadele Şube Müdürleri Değerlendirme Çalıştayı”na katılmak için ilimize teşrif eden İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’ya AFAD yeni hizmet binası ve depoları için hazırlanan proje hakkında bilgiler verme imkânı bulduk. Sayın Bakanımızla proje ile ilgili yaptığımız istişareler neticesinde, proje Sayın Bakanımızın talimatlarıyla tamamlanarak proje numarası aldı ve AFAD İl Hizmet Binaları ve Yönetim Merkezleri kapsamında Bolu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne bütçe imkânları doğrultusunda değerlendirilerek ilimize kazandırılmış olacak. Bu vesileyle başta İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu olmak üzere projenin ilimize kazandırılmasında emeği geçen herkese şahsım ve Bolulu hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. 12 Kasım 1999 depreminde kaybettiğimiz vatandaşlarımız başta olmak üzere bütün afetlerde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı unutmamalıyız. Bu vesileyle afetlerde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle yâd ediyor, yakınlarına sabırlar diliyorum. Cenab-ı Hak devletimizi, milletimizi nihayetinde tüm insanlığı her türlü afetten muhafaza eylesin” dedi.

AFAD LOJİSTİK DEPOLARI İNCELENDİ

AFAD yeni hizmet binasının yapılacağı alanda bulunan AFAD Lojistik depolarını da gezen Vali Ümit, depolarda bulunan malzeme, araç ve ekipmanlar hakkında İl Afet ve Acil Durum Müdürü Cengiz Çavuş’tan bilgiler aldı.