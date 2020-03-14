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AFAD’dan BAİBÜ’de KBRN Eğitimi

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) personeline, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) tehditler ve afet yönetimi eğitimi verildi.

AFAD’dan BAİBÜ’de KBRN Eğitimi

Haber: N. Halid Altundal 

İzzet Baysal Kültür Merkezi Mavi Salonda 2 gün süren eğitimlere, Genel Sekreter Yardımcısı Nihani Yıldırım, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Mustafa Demirel, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Bayram Kaya ve Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Aynur Ersoy ile üniversite personeli katıldı. Eğitimlerin ilk gününde KBRN farkındalık ve şüpheli posta eğitimi, ikaz ve alarm işaretleri, tahliye eğitimi ve tatbikatı; ikinci gün ise temel afet bilinci, temel arama kurtarma eğitimleri ve tatbikatı yapıldı.

Eğitimler İl Afet ve Acil Durum Müdür Vekili Celal Kürşat Bozkurt, AFAD ekibinden Süleyman Bagdu, Can Genç, Suat Acarlı, Cem Sezgin, İsmail Ermiş ve Ali Kurt tarafından verildi. Eğitimlerin sonunda AFAD ekibine Genel Sekreter Yardımcısı Nihani Yıldırım tarafından teşekkür belgeleri verildi.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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