Afet Bilinci anlatıldı

Haber: Gönül Olutürk

Afet kültürüne sahip bireyler ve meslek elemanlarından oluşan bir Türkiye için çalışmalarını sürdüren AFAD Bolu, ilimiz Yeniçağa ilçesinde Meslek Eğitim Merkezindeki öğretmen ve öğrencilere Afet Bilinci Eğitimi verdi. Eğitimde afet öncesi, sonrası ve sırasında yapılması gerekenler; okulda, evde, iş yerinde alınacak önlemler; depremin ne olduğu, nasıl oluştuğu konularında bilgiler verildi. Üç saat süren eğitim yapılan tahliye tatbikatı ile son buldu.

Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2019, 12:04