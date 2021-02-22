Afet bilinci eğitim ile pekiştirilecek

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında "afet bilinci eğitimi" başlıklı iş birliği protokolü imzalandı. Protokol öğretmen, öğrenci ve veliler bir arada eğitmeyi planlıyor.

Afet bilinci eğitim ile pekiştirilecek

Haber: Ceylan Beykoz

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile veli, öğretmen ve öğrencilere yönelik olarak "afet bilinci eğitimi" konusunda iş birliği protokolü yapıldığı kaydedildi. İl Müdürü Cemil Sarıcı ve Bolu AFAD Müdürü Cengiz Çavuş tarafından imzalanan protokolün 2021 yılının Afet Eğitim Yılı ilan edilmesi ve Bolu'nun da deprem kuşağında olması nedeniyle önemli olduğu vurgulandı.

"Afet bilinci eğitimleri" ile doğal, teknolojik ve insan kökenli afetler konusunda öğrencilerde farkındalık sağlanarak alınacak tedbirlerle afetlerin olumsuz sonuçlarından etkilenmenin önüne geçilmesinin amaçlandığı belirtildi.

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