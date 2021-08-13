Haber: Aysun Beykoz

Salı gününden beri etkili olan yağışlar Karadeniz Bölgesi'nde felaketi yaşattı. Ölü ve kayıplarımızın olduğu bölgede AFAD ekipleri arama ve kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde orman yangınlarını söndürme çalışmalarında canla başla mücadele veren ekiplerimiz şimdi de Kastamonu ve çevresinde görevlendirildi. Bolu Valiliği afet bölgesine destek amaçlı personel ve gerekli ekipmanlar gönderdiğini açıkladı. Bolu Valisi Ahmet Ümit sosyal medya hesabından “Kastamonu ve çevresinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle, Valiliğimizin Koordinesinde ilimizden 15 araçla 21 personel görevlendirilerek dün geceden itibaren sel bölgesinde değerlendirilmek üzere çadır, jeneratör vb. gerekli teçhizatlarla birlikte afet bölgesine sevk edilmiştir” Dedi.