HABER BÜLTENİ

Bolu Valisi Aydın Baruş başkanlığında Valilik Yedigöller Toplantı Salonu’nda düzenlenen İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısına Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Keskin, İlçe Kaymakamları ile ilgili daire müdürleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Bolu Valisi Aydın Baruş, toplantının amacı ile ilgili bilgiler vererek şu şekilde konuştu: “Bugünkü toplantımızın amacı kurumlarımızdan gelen teklif ve öneriler çerçevesinde İl Afet Müdahale Planı’nın kesin hale getirilmedir. Bildiğiniz gibi ülkemiz birçok doğal afete maruz kalan bir bölgede yer almaktadır. Ülkemizde başta depremler olmak üzere, sel, yangın gibi doğal afetler meydana gelmektedir. Bu afetler sonucunda vatandaşlarımız önemli mağduriyetlere uğramaktadır. Hazırlanan bu planlanın amacı gerek afetlerin öncesinde, gerek afetler sırasında ve sonrasında alınacak tedbirleri planlamak, bu çerçevede kurum ve kuruluşların, özel sektörün, sivil toplum kuruluşlarının sorumluluklarını belirlemek ve bir afet durumunda etkin bir işbirliği gerçekleştirerek vatandaşlarımızın mağduriyetlerini en aza indirmektir. Türkiye Afet Müdahale Planı 2014 tarihinde Resmi Gazetede yayınlandı. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında da 81 ilde İl Afet Müdahale Planı taslakları hazırlandı. Bu plan kapsamında ilimizde de 26 hizmet grubu oluşturuldu. Bu hizmet guruplarının afet öncesi, afet sırasında ve sonrasındaki yükümlülükleri bu planda tanımlanıyor. Yapılacak görevler açık açık belirtiliyor. Bu toplantıya katılan kurum kuruluş temsilcilerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, Kaymakamlarımıza teşekkür ediyorum. Bu plan çalışmasının ilimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

YÜKÜMLÜLÜKLER ANLATILDI

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Cenk Yıldız tarafından ise, İl Afet Müdahale Planı hakkında katılımcılara bilgi verildi. Toplantı sonunda, TAMP esas alınarak hazırlanan ve Bolu'da afet ve acil durumlara ilişkin müdahale çalışmalarında görev alacak hizmet grupları, koordinasyon birimlerine ait rolleri ve sorumlulukları tanımlamak, afet öncesi, sırası ve sonrasındaki müdahale planlamasının temel prensiplerini belirlemek amacıyla hazırlanan İl Afet Müdahale Planı anlatıldı ve sunumun ardından daire müdürleri plan ile ilgili sorular yöneltti.