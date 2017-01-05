banner128

banner101

05 Ocak 2017 Perşembe
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Afet Müdahale Planı

    İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Bolu Valisi Aydın Baruş’un başkanlığında toplandı. Toplantıda yürürlüğe giren Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ele alınarak görüşüldü.

    05 Ocak 2017 Perşembe 03:27
    Bu haber 30 kez okundu
    Afet Müdahale Planı

     

    HABER BÜLTENİ

    Bolu Valisi Aydın Baruş başkanlığında Valilik Yedigöller Toplantı Salonu’nda düzenlenen İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısına Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Keskin,   İlçe Kaymakamları ile ilgili daire müdürleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Bolu Valisi Aydın Baruş, toplantının amacı ile ilgili bilgiler vererek şu şekilde konuştu: “Bugünkü toplantımızın amacı kurumlarımızdan gelen teklif ve öneriler çerçevesinde İl Afet Müdahale Planı’nın kesin hale getirilmedir. Bildiğiniz gibi ülkemiz birçok doğal afete maruz kalan bir bölgede yer almaktadır. Ülkemizde başta depremler olmak üzere, sel, yangın gibi doğal afetler meydana gelmektedir. Bu afetler sonucunda vatandaşlarımız önemli mağduriyetlere uğramaktadır. Hazırlanan bu planlanın amacı gerek afetlerin öncesinde, gerek afetler sırasında ve sonrasında alınacak tedbirleri planlamak, bu çerçevede kurum ve kuruluşların, özel sektörün, sivil toplum kuruluşlarının sorumluluklarını belirlemek ve bir afet durumunda etkin bir işbirliği gerçekleştirerek vatandaşlarımızın mağduriyetlerini en aza indirmektir. Türkiye Afet Müdahale Planı 2014 tarihinde Resmi Gazetede yayınlandı. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında da 81 ilde İl Afet Müdahale Planı taslakları hazırlandı. Bu plan kapsamında ilimizde de 26 hizmet grubu oluşturuldu. Bu hizmet guruplarının afet öncesi, afet sırasında ve sonrasındaki yükümlülükleri bu planda tanımlanıyor. Yapılacak görevler açık açık belirtiliyor. Bu toplantıya katılan kurum kuruluş temsilcilerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, Kaymakamlarımıza teşekkür ediyorum. Bu plan çalışmasının ilimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

     

    YÜKÜMLÜLÜKLER ANLATILDI

    İl Afet ve Acil Durum Müdürü Cenk Yıldız tarafından ise, İl Afet Müdahale Planı hakkında katılımcılara bilgi verildi. Toplantı sonunda, TAMP esas alınarak hazırlanan ve Bolu'da afet ve acil durumlara ilişkin müdahale çalışmalarında görev alacak hizmet grupları, koordinasyon birimlerine ait rolleri ve sorumlulukları tanımlamak, afet öncesi,  sırası ve sonrasındaki müdahale planlamasının temel prensiplerini belirlemek amacıyla hazırlanan İl Afet Müdahale Planı anlatıldı ve sunumun ardından daire müdürleri plan ile ilgili sorular yöneltti.

    Anahtar Kelimeler: İl, Afet, Acil, Durum, Koordinasyon

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa Cop Mustafa Cop 2017 “VE BOLU”..”BÜYÜKŞEHİR”YOLUNDAMIYIZ?..
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • İlhami Candemir İlhami Candemir BİR YILBAŞI YAZISI
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu HZ. MEVLANA ESİNTİSİ
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR SEVGİ ÜZERİNE
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK REİNA SALDIRISI
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Beşkavaklardaki Binada Görünmez El Kim?
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Bize ne dolardan değil mi?
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ İSLÂM CİHANŞUMÜLDÜR AMA BEYNELMİLELCİ DEĞİLDİR
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Yılbaşı için “Aman Haa” Diyoruz
  • Aydın Hitit Aydın Hitit KRAMPON
  • Suat Tosun Suat Tosun ORMANCILIK TARİHİNDE KARADERE (BOLU) ORMAN İŞLETMESİ DENEMESİ
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR NE SİYAH NE BEYAZ, FLU
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Üniversitemiz Büyüyor
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER SUKUT ALTIN MI?..
  • ÖMER ERU ÖMER ERU MEHMETÇİKLERİMİZİ UĞURLARKEN
  • Nihal Eker Nihal Eker HAYAT
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş MAHSUR MUYUZ?
  • Makinist Makinist Anlayana sivrisinek saz!..
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Beklemeyi Bırakmak…
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Ailelerin Çocukları ile Yapabilecekleri Harika Bir Hafta Sonu Etkinliği: Hobbit House
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar BOLU’NUN ÇOCUKLARI HAKETTİKLERİ YERDE DEMİŞ BİRİSİ, ÖBÜRLERİNE ÇOCUĞU ANLATSA DA BİLSEK!!!
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur KARDELEN KÜLTÜR VE SANAT SARAYINA KAVUŞACAK MIYIZ?
  • Serdar KILIÇ Serdar KILIÇ PROJEYİ GÖRDÜM
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129