“Afet sonrasında hızlı karar alınabilmeli”

Haber: N. Halid Altundal

2021 yılı “Türkiye Afet Eğitim Yılı” münasebetiyle İlimizdeki afet risklerini tanımlamaya ve azaltmaya yönelik hedef, strateji ve eylemleri belirlemek amacıyla İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Bilgilendirme Toplantısı Bolu Valisi Ahmet Ümit’in başkanlığında yapıldı.

“TÜM VATANDAŞLARIMIZA ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ”

İçişleri Bakanlığımız tarafından 2020 yılının “Afetlere Hazırlık Yılı”, 2021 yılının ise “Türkiye Afet Eğitim Yılı” olarak ilan edildiğini belirten Vali Ümit, “Afet farkındalık eğitimleri, toplumda afet bilincinin gelişmesi ve yerleşmesi için en temel çalışmalardır. Toplumda afet bilincinin gelişmesi ve yerleşmesi için Afet Farkındalık Eğitimleri yapılmalı, afet bilgilerinin kalıcılığı sağlanmalı ve yaşam biçimi haline getirilmelidir. Afet farkındalık eğitimlerindeki amacımız edinilen bilgilerin kalıcılığını sağlamak ve bunları davranış haline getirmektir. İçişleri Bakanlığımızın öncülüğünde Valiliğimizin koordinesinde başta Bakanlık personeli ve Valiler olmak üzere Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının tamamı, Üniversiteler, özel sektör kuruluşları, STK’lar, tüm Meslek Odaları, Toplam 64 kurumla işbirliği yaparak İRAP’ı gerçekleştirmek üzere il genelinde tüm vatandaşlarımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Ülke genelinde ise 51 milyon kişiye afet eğitimi verilmesi İçişleri Bakanlığımız tarafından planlanmaktadır. Bunun için de İçişleri Bakanlığımızca öncelikle toplumun tüm katmanlarına afet bilincinin oluşturulması için afet eğitimi verecek 2 bin 500’ün üzerinde eğitimci yetiştirilecektir” dedi.

“AFET SONRASINDA HIZLI KARAR ALINABİLMELİ”

2020’de 7 ilde gerçekleştirilen İçişleri Bakanlığının İRAP Projesinin 2021 yılında ülke genelinde tüm illerde gerçekleştirileceğine değinen Vali Ümit, “İçişleri Bakanlığımızca hazırlanan İRAP projesinin amacı vatandaşlarımızı afet öncesi, süresi ve sonrası hakkında bilgilendirmek, afet farkındalığı oluşturmak, afet Bilincini geliştirmek, bilinci yaşam biçimi haline getirmektir. Çünkü Afet riskini öncelikle kafamızda ve zihnimizde öncelemeliyiz. Çünkü afet gerçek, buna göre tedbirli olmamız gerekiyor. Afet sonrasında soğukkanlı olunmalı, hızlı karar alınabilmeli, afetin genel fotoğrafı hemen çekilebilmelidir. Bunlar olması halinde sonuçta en az % 25 daha pozitif sonuçlar alındığı tecrübe edilmiştir” dedi.

“DEPREM ANINDA İLK 6 SAAT ÇOK ÖNEMLİDİR”

Riskli binaların gözden geçirilmesi için vatandaşın daha çok bilgilendirilerek ikna edilmesi gerektiğine dikkat çeken Vali Ümit, “Yıkılmayan şehirler yapmalıyız. Yani binalar yıkılmayacak binalar olmalıdır. İRAP projesi ve Eğitim Planı sık sık paylaşılacak, Üniversitelerin Jeoloji bölümlerinin mühendislerinden mümkün olduğunca en üst seviyede istifade edilecektir. Bir şeyi önemle vurgulamak istiyorum. Deprem anında ilk 6 saat çok önemlidir. Deprem anında ilk 6 saat boyunca; çökmeli, küçülmeli ve bir yerden tutunmalıyız. Deprem bitinceye kadar yerimizden hareket etmemeliyiz. Deprem bitince gaz, elektrik vb enerjileri kapatmalıyız. Dikkatli bir şekilde dışarıya çıkmalıyız. En yakın toplanma alanına gitmeliyiz. Yetkililer gelinceye kadar ve yetkililer tarafından barınma alanına yönlendirilinceye kadar toplanma alanını terk etmemeliyiz. İlk 6 saat boyunca aracımızı kullanmamalıyız. Mümkün olduğunca iletişimi telefonla değil SMS’le sağlamalıyız” dedi.

Bolu Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Planlama-Zarar Azaltma ve İyileştirme Şube Müdür Vekili Gökhan Yılmaz tarafından Bolu İl Afet Risk Azaltma Planı’nın oluşturulması için izlenecek yol ve yöntemlerin ele alındığı sunum yapılarak katılımcılar bilgilendirildi. İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Bilgilendirme Toplantısı İRAP’ın uygulanabilirliğinin etkin bir şekilde artırılması konusunda karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi.