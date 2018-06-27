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27 Haziran 2018 Çarşamba
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    • Afetzede çiftçiye müjde!

    Bakanlar kurulu kararı ile Ocak 2018'den 31 Aralık 2018'e kadar Türkiye genelinde meydan gelen doğal afetlere maruz kalan ve bu afetler nedeniyle ekilişleri, ürünleri, hayvan varlıkları, tesisleri veya seraları zarar gören çiftçilerin borçları 1 yıl ertelendi.

    27 Haziran 2018 Çarşamba 11:40
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    Afetzede çiftçiye müjde!

    Haber: Aysun Beykoz

    Bolu il Gıda ve Tarım Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Kararname kapsamında deprem, şiddetli rüzgar, yangın, aşırı sıcak zararı, sam yeli, çığ, heyelan, taban suyu yükselmesi, sel-su baskını, fırtına, aşırı yağış, aşırı kar yağışı, kar fırtınası, dolu, kırağı, don, kuraklık, yıldırım düşmesi, güneş yanıklığı ve hortum afetlerine maruz kalan ve bu afetler sebebiyle ekilişleri, ürünleri, hayvan varlıkları, tesisleri veya seraları en az % 30 zarar gören ve kredi borçlarının ertelenmesini isteyen gerçek veya tüzel kişi üreticilerin 25.06.2018 tarihinden başlamak üzere 31.12.2018 tarihi mesai bitimine kadar 2018 yılı Ç.K.S. belgesi veya Bakanlığa ait diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olduğu belge ile birlikte İl veya İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir” denildi.

    Banka ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından ertelenen tarımsal kredi borçlarına, erteleme dönemi müddetince kredi borcunun vadesinden/taksit vadesinden/ hesap devresinden itibaren %3 faiz uygulanacağını söyleyenBolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İzzet Murat; “Değişen iklim koşulları sebebiyle ilimizde ve ülkemizde tarımsal ürünlerde afete bağlı kayıplar oluşmuştur. Bu zararları göz önünde bulundurularak oluşan mağduriyeti gidermek amacıyla afetlerden zarar gören üreticilerimize yönelik 24 Haziran 2018 tarih 2018/11983 Karar Sayılı bakanlar kurulu kararı yayınlanmıştır. Afete maruz kalan ilçelerde ve merkezde oluşturulan Hasar Tespit Komisyonları, Kararname ve Bakanlık Genelgesi doğrultusunda borç erteleme ile ilgili mümkün olan en kısa sürede çalışmalara başlayacaktır. Borç ertelemeden faydalanabilmek için tabii afetler nedeniyle zarar gören üreticilerimiz, İl/ilçe müdürlüklerine dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Daha sonra yapılan incelemeler sonucunda Hasar Tespit Komisyonları tarafından tabii afetlerden yüzde 30 ve üzeri zarar gördüğü belirlenen üreticilerimizin borçlu oldukları T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerine (TKK) yazılı olarak müracaat etmeleri gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde tabii afetlerden zarar gören üreticilerimizin mağduriyet yaşamamaları açısından ivedilikle başvurularını yapmaları gerekmektedir” dedi.

    Borç ertelemelerinde, hasar tespit komisyonu kararı aranacak olup komisyon kararları oy çokluğuyla alınacak. Çiftçilerin borçlarının ertelenebilmesi için zarar oranının en az yüzde 30 olması gerekmektedir.

    Başvuru esnasında istenen belgeler ise şöyle:

    1- Dilekçe

    2- 2018 yılı ÇKS veya Bakanlık diğer kayıt sistemlerine ait belge

    Anahtar Kelimeler: Bakanlar, Kurulu, Kararı, Ocak, 2018den

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