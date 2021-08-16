Afetzedelere yardım kampanyası

Haber: Yasin Bilgin

Ülkemizde çıkan orman yangınlarının söndürülmesinin ardından geçtiğimiz günlerde Kastamonu ve çevre illerde oluşan sel felaketinde arama ve kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ekiplerimiz afet bölgesinde vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya seferber olmuşken Bolu Valiliği selzedelere destek olmak için ayni ve nakdi yardım kampanyası başlattığını duyurdu. Vali Ahmet Ümit “Ülkemizde yakın zamanda meydana gelen yangın ve sel afetleri ile bundan sonra meydana gelebilecek yangın ve sel afetleri sonrasında uygulanmak üzere, genel hayatı olumsuz etkileyen şartların iyileştirilmesine katkı sağlanması amacıyla Devletimizin yetkili makamlarının emir ve müsaadeleriyle, AYNÎ ve NAKDÎ yardım kampanyası başlatılmıştır.

Ayrıca; Son zamanlarda ülkemizin karşı karşıya kaldığı ve milletimizi derinden üzen yangınlar ile seller sonrasında aziz milletimizin en temel vasıfları arasında yer alan, zor zamanlarda birlik ve beraberlik içerisinde afetlerden zarar gören vatandaşlarımızın yaralarının sarılması ve ihtiyaçlarının giderilmesi anlayışı ile gerek sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla gerekse bireysel olarak afet sonrasında hızlı bir yardım seferberliğine girilmektedir.

Sivil Toplum kuruluşlarımızın ve vatandaşlarımızın yapacakları yardım faaliyetlerinin afetzedelerin ihtiyaçlarının doğru zamanda ve miktarda karşılanması, yardımların afetzedelere ulaşmasının sağlanması amacıyla başlatılan insani yardım kampanyasının koordinasyonunu Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı yapmaktadır” ifadelerine yer verdi.

1–AYNÎ YARDIMLAR:

Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel afetleri nedeniyle afetzedelere dağıtılmak üzere; İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı ile irtibatlı olarak ülke genelinde diğer illerle eş zamanlı olarak Valiliğimizin koordinesinde, ilimiz genelinde de aynî yardım kampanyası başlatılmıştır. Yardım olarak “Tek Tip Gıda Kolisi” ve “Tek Tip Hijyen Paketi” ile kullanılmamış kıyafet kabul edilecektir.

Aşağıda içeriği belirtilen “Tek Tip Gıda Kolisi” ve “Tek Tip Hijyen Paketi” bağışında bulunmak isteyen yardımsever vatandaşlarımız ile kamu veya özel sektör çalışanlarımızın Bolu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne başvurmaları veya (0374) 210 50 50 numaralı telefonundan iletişime geçmeleri rica olunur.

Belirtilen içerikte koli hazırlayarak bağışta bulunacak yardımsever vatandaşlarımız hazırladıkları “Tek Tip Gıda Kolisi’ni ve “Tek Tip Hijyen Paketi’ni Bolu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne Teslim Tesellüm Fişi ile teslim edebileceklerdir.

Ayrıca valiliğimizce görevlendirilen personel marifetiyle mahallinde yardım yapmak isteyen yardımseverlerimizin yardımları da yerinde kabul edilecektir.

Şimdilik aynî yardım konusunda yukarıda belirtilen yardım çeşitlerinin yapılması esastır.

Bununla beraber kıyafet yardımı yapmak isteyen vatandaşlarımız Kıyafet Yardım Kolilerinin üzerine;

1–Kıyafetin birinci el (hiç kullanılmamış) olması,

2–Cinsiyeti (Çocuk-Bayan-Erkek)

3–Kıyafetin Çeşidi (elbise, gömlek, tişört, ...)

4–Kıyafetin Beden Numarası

gibi tanıtıcı özelliklerinin yazılması kaydıyla kullanılmamış kıyafet yardımı yapabileceklerdir.

2–NAKDÎ YARDIMLAR:

Nakdi yardımlar aşağıda belirtilen AFAD Başkanlığı’na ait hesaplara doğrudan yatırılabilecektir.

SMS

“YANGIN” ya da “SEL” yazarak 1866’ya SMS gönderebilecektir.

1 SMS 10 TL olarak ücretlendirilmiştir.

“Bolulu hemşehirlerimize, Sivil Toplum Kuruluşlarımıza ve tüm vatandaşlarımıza duyurulur.”

Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2021, 11:28