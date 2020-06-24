Afgan çoban cinayet kurbanı mı?

Haber: N: Halid Altundal

Geçtiğimiz günlerde ilimiz Dörtdivan ilçesine bağlı Ortaköy köyü yakınlarında iddiaya göre Afgan uyruklu bir çoban arazide dolaşırken düşerek başını taşa çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.

Başlatılan geniş çaplı soruşturma neticesinde emniyet ekipleri cinayet şüphesi üzerinde yoğunlaştı. Hayatını kaybeden çobanın cep telefonunun kayıp olduğunu fark eden emniyet ekipleri, adli tıptan gelecek otopsi raporunu bekliyor. Öte yandan Afgan çobanın düştü iddia edilen yerin yüksekliğinin az olması cinayet üzerindeki şüpheleri artırıyor.