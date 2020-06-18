Afgan uyruklu çoban hayatını kaybetti

İlimiz Dörtdivan ilçesine bağlı Ortaköy köyünde çobanlık yaptığı öğrenilen Afgan uyruklu çoban arazide düşme sonucu başını taşa çarparak hayatını kaybetti.  

Afgan uyruklu çoban hayatını kaybetti

Haber: Erdal Tanrıverdi

Alınan bilgiye göre olay dün ilimiz Dörtdivan ilçesine bağlı Ortaköy köyü yakınlarında meydana geldi. İnek çobanlığı yapan Afgan uyruklu çobanın arazide dolaşırken düşerek başını taşa çarptığı ve olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Afgan çobanın cansız bedenini fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından çobanın cansız bedeni Dörtdivan belediyesine ait cenaze nakil aracıyla adli tıp morguna kaldırıldı.  Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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