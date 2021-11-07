Afganlı genç kızı polis ikna etti

İzzet Baysal Caddesi üzerinde ikamet eden 26 yaşındaki Afgan uyruklu genç kadın, beşince kattan aşağıya atlayıp intihar etmek isterken, son anda polisin iknası sonrası kurtarıldı.

Afganlı genç kızı polis ikna etti


Haber: C. Kutay Aykan

Olay gece 01.00 sıralarında İzzet Baysal Caddesi üzerinde meydana geldi. 26 yaşındaki A.G isimli genç kadın bilinmeyen bir nedenle oturduğu evin beşinci katındaki camdan intihar girişiminde bulundu.

Genç kadını bağırarak camda gören vatandaşlar durumu 112’ye bildirmesi sonrası olay yerine yunus, karakol ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin iknası sonrası sakinleştirilen Afgan uyruklu kadın bu girişiminden vazgeçirildikten sonra ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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