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29 Kasım 2017 Çarşamba
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    • Afganlı uyuşturucu taciri cezaevinde

    Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün başarıdan başarıya koşan uyuşturucu dedektifleri, bir kez daha görevlerini yerine getirerek uyuşturucu tacirlerine darbe vurdular. 4 uyuşturucu tacirinden Afgan uyruklu bir kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.

    29 Kasım 2017 Çarşamba 11:35
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    Afganlı uyuşturucu taciri cezaevinde

    Haber: Kasım Şahin

    Uyuşturucu madde ticareti, kullanımı ve aracılığın engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda risk analizine dayalı olarak yapılan uygulamada, 06 plaka sayılı araç durdurulmuş, içerisinde S.G (22), E.G (27) ve yabancı uyruklu N. R.C(22), R.N(23) isimli şahıslar olduğu araçta yapılan aramada aracın bagaj kısmında bulunan sırt çantası içerisinde;3 kilo 0,76 Gram Reçine Esrar maddesi, Yabancı uyruklu şahsın yapılan üst araması sonucu mont içerisine gizlenmiş şekilde7,12 Gram Reçine esrar maddesi,Toplamda 3 Kilo 7,88 Gram piyasa değeri 225.000 TL olan Reçine Esrar maddesi ele geçirilmişti.

    Şüpheli şahıslar hakkında Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan hazırlanan tahkikatın ardından mevcutlu olarak Cumhuriyet Savcılığına sevk edildiler. Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen 4 zanlıdan biri olan Afgan uyruklu R.N., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer Afganlı zanlı N.R.C., ise sınır dışı edildi.

     

    Anahtar Kelimeler: Bolu, İl, Emniyet, Müdürlüğü, Narkotik

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