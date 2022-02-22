Afrikalı Öğrenciler Göynük'te

Haber: Erdal Tanrıverdi

Sakarya Üniversitesi Kampüs Cami tarafından üniversitede eğitim gören misafir öğrencilerin oluşturduğu Afrika Öğrenci Kulübü Topluluğundan 100 öğrenciye yönelik kültür gezisi düzenledi. Afrika-Türk Kültür Öğrenci Topluluğu (AFROKARYA) Başkanı Hassan Abdallah ve beraberindeki 100 öğrenci Geyve, Alifuatpaşa Müzesi, Taraklı ve Göynük’teki tarihi yerleri gezdiler. Geziyi düzenleyen Kampüs Cami İmam Hatibi Dursun Murat Ak, öğrencilere şehri ve yakın illeri tanıtarak bilgi verdi. Yöresel yemeklerinde tadına bakan öğrenciler unutulmaz bir gün yaşadı.

Öğrenciler günün sonunda Bolu’da buz tutan Çubuk Gölü ve civarını gezerek gönüllerince eğlendiler.

“DÜZENLEDİĞİMİZ ORGANİZASYON AMACINA ULAŞTI”

Afrikalı öğrencilerle güzel bir gün geçirdiklerini söyleyen Ak, “Öğrencilerimize kültür gezileri etkinlikleri kapsamında düzenlediğimiz organizasyon amacına ulaştı. Şehrimizde eğitim gören tüm öğrencilerimizi kucaklıyor ve kendilerini evlerinde hissetmelerini sağlamak için özel bir çaba gösteriyoruz. Ayrıca cami cemaatimizde olan misafirimiz 100 öğrencimize önce Alifuatpaşı ve Alifuatpaşa Müzesi, ardından Taraklı ilçesi ve tarihi evleri, yine hemen yanı başındaki Göynük ve tarihi evlerini gezdirdik. Öğrencilerimizin kültür gezilerine 4 otobüsle destek veren Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya ve ayrıca öğrencilerimizin yemek ikramlarına sponsor olan ve gezide katkısı olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.