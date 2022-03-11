Afrika’ya su kuyusu açıldı

Dünyanın farklı kıtalarında ve çeşitli bölgelerinde kuraklık yaşanan ülkelerdeki insanların uzun yıllar temiz su ihtiyacını karşılamak için Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından "Bir Damla Hayat" sloganıyla başlatılan Su Kuyusu Projesi'ne bir destek de Bolu’dan geldi. Bolu İl Müftülüğü ile TDV Bolu Şubesi iş birliğinde su kuyusu projesine destek olmak amacıyla başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde bir çok vatandaşımızın gücü yettiği nispetinde yardımları devam ediyor. İsminin açıklanmasını istemeyen hayırsever vatandaşımız ise, yapmış olduğu bağış ile tek başına Afrika’da Liberya’da bir su kuyusu açıtırdı. Su kuyusu bağışı yapan ve isminin açıklanmasını istemeyen vatandaş 09.03.2022 tarihinde Bolu İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu’nu makamında ziyaret etti.

Mutluluğu gözlerinden okunan hayırsever vatandaşımız yapmış olduğu bağışın sonuca ulaşmasından son derece memnun olduğunu belirterek, bu hayra vesile oldukları için başta Diyanet İşleri Başkanlığı’na, Türkiye Diyanet Vakfı’na, Bolu İl Müftülüğü ’ne ve TDV Bolu Şubesi çalışanlarına çok teşekkür ederim dedi. İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu’da Bolu’da hayırsever vatandaşların kendilerini yalnız bırakmadıklarını belirterek her zaman onlardan destek gördüklerini dile getirdi.

“32 ÜLKEDE 396 SU KUYUSU VE VAKIF ÇEŞMESİ”

Tahiroğlu konuşmasında: “Bu anlamlı bağışı yapan hayırseverimize çok teşekkür ederim. Kendisi isminin açıklanmasını istemedi. Biz de bu isteğine saygı duyuyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 2014’te başlatılan “Bir Damla Hayat” projesi kapsamında maddi imkansızlıklar sebebiyle su çıkarılamayan Afrika ve Asya Kıtası’nda su kuyusu ve vakıf çeşmesi projesi çalışmaları devam etmektedir. Şu ana kadar 32 ülkede 396 su kuyusu ve vakıf çeşmesi faaliyete geçti. Bu yaklaşık olarak 6 milyon kişinin suya kavuşması demektir. Kuyular 50 ila 500 metre derinlikleri arasında, 10 ila 40 ton kapasiteli beton depolarda muhafaza edilmekte, 8 veya 10 musluk ile oradaki insanların ihtiyacını karşılamaktadır. Bu kuyular bölge halkının su ihtiyacını karşıladığı gibi, ihtiyaç halinde hayvanlarında kullanımı için özel bölmeler de yapılmaktadır. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) "İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır” buyurmuştur. Hayırsever vatandaşımızın desteği ile Liberya’nın başkenti Monrovia’ya 20 km uzaklıktaki Banjong köyünde yaklaşık 10 bin kişinin su ihtiyacını karşılayacak 180 metre derinliğindeki su kuyusu ve vakıf çeşmesi oradaki insanların kullanımına sunulmuştur. Allah (c.c) yaptış olduğu hayrını kabul eylesin. Kendisine ve aile bireylerine sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Allah razı olsun” diyerek duygularını dile getirdi.