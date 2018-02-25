Haber: Kasım Şahin

Afrin bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı Operasyonu’na Bolu’dan gönüllü katılan 112 Acil Sağlık Hizmetleri Ekibinde yer alan Dr. Uğur Akgün, Acil Tıp Teknisyeni Mehmet Karakaş ve Acil Tıp Teknisyeni İbrahim Doğankaya görevini tamamlayarak Bolu’ya döndü.112 Ekibine teşekkürlerini sunmak için düzenlenen karşılama programında Bolu İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol ekibe teşekkür ederek böyle bir hizmet için gönüllü olan Dr. Uğur Akgün, Acil Tıp Teknisyeni Mehmet Karakaş ve Acil Tıp Teknisyeni İbrahim Doğankaya’yı tebrik etti. Hizmet verdikleri Hatay Bölgesi ve o bölgedeki sağlık hizmetleri ile ilgili detaylı bilgi alan Demirkol, ekibi ile gurur duyduğunu söyledi.