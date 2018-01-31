Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, yaptığı açıklamada, kampanyanın Türkiye genelinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Türk Kızılayı’nın birlikte düzenlediğini belirterek, "Bağışlanan her kan, kurtarılan üç can sloganıyla bölge müdürlüğü olarak bütün personelimizle katkı sunmaya çalışıyoruz.Burada güzel bir vazifeyi yerine getirdiğimize inanıyoruz. Ayrıca kendim de bir kan bağışçısıyım. Sürekli olarak 3 ayda bir, Kızlay'a kan bağışında bulunmaktayım." diye konuştu.