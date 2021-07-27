

Haber: Ceylan Beykoz

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay, Özcan'a yönelik, "Bir yerel yönetici nasıl böyle konuşabilir? Utanç verici" ifadelerini kullanırken, Özcan'dan, "Ağababalarına sor, beni iyi tanırlar" yanıtı geldi. Türkiye'de son günlerde sıklıkla tartışılan konulardan biri de mülteciler oldu. Afganistan sınırından Türkiye'ye yönelik mülteci hareketliliği olduğu iddiaları sosyal medyada dolaşırken, mültecilerin bazı adli olaylara karışması da tartışmaların fitilini ateşlendirdi.

HDP'Lİ KEMALBAY'A YANIT VERDİ

Başkan Özcan, sosyal medya hesabından kendisine tepki gösterenlerden biri olan ve "Su, bırakın insanı, her canlı için haktır. Bir yerel yönetici nasıl böyle konuşabilir? Utanç verici. Mülteciye nefret söyleminiz, dışlamanız, ayrımcılık yapmanız kolay" ifadelerini kullanan HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay'a "Ağababalarına sor, beni iyi tanırlar…" şeklinde yanıt verdi.