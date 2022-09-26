Ağabey ile kardeş ölümden döndü

Haber: Nesrim Altuntaş

Sümer Mahallesi Palmiye Sokak üzerinde bulunan Armağan Apartmanı’nın 3’üncü katında Sevim Çiğdemlioğlu’na ait olan dairede, henüz nedeni belirlemeyen bir sebepten dolayı yangın meydana geldi. Yangını fark eden Çiğdemlioğlu, evden çıkarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Apartmanın 3’üncü katında başka bir daire içerisinde bulunan 2 kardeş apartmanı saran dumanlar arasında mahsur kaldı.

ÇOCUKLAR DUMANLAR ARASINDA KALDI

Yangının çıktığı dairenin aynı katında başka bir evde bulunan 2 çocuk, itfaiye yardımıyla dumanların arasından kurtarıldı. 112 Sağlık ekipleri dumandan etkilenenlere olay yerinde ilk müdahalede bulundu. Yangın ve dumandan dolayı etkilenen ve korku içersinde gözyaşı döken çocuklar, itfaiye ekipleri tarafından teselli edildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.