Ağaç budarken yere düştü!

Haber: Erdal Tanrıverdi

Olay saat 15.00 sıralarında Tabaklar Mahallesi Haznedarlar Sokak üzerinde meydana geldi. Köstendil Apartmanının kapıcısı Orhan Şahin (56) apartman önündeki ağacı budarken dengesini kaybetti. Merdiven ile çıktığı ağaçtan yere düşen Şahin, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis Ekipleri gelerek Orhan Şahin’e olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan ilk yardım müdahalesinin ardından yaralı Orhan Şahin, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.