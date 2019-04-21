Ağaç devrildi yol kapandı

Haber: Kasım ŞAHİN
Haber: Birol ERTUNÇ
Dev çam ağacı uzun süren yorgunluğa dayanamadı. Olay bu gün öğle saatlerinde meydana geldi. Abant’a yaklaşık 4 kilometre kala, yol kenarında dev bir çam ağacı, yağan kar yağışı nedeniyle yolun ortasına devrildi. Yolun ulaşıma kapanması nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.
Çam ağacının devrilmesi sonrası yol ulaşıma kapanırken Orman İşletmesinin Abant’ta bulunan ofisine durum bildirildi. Yaklaşık bir saat boyunca kapanan ulaşım, Orman İşletme Müdürlüğünde görev yapan personel, motorlu testerelerle dev çam ağacını keserek, yolun ulaşıma açılması sağlandı.Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2019, 13:42