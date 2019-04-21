Ağaç devrildi yol kapandı

Ülkemizin en önemli tabiat merkezlerinden biri olan Abant’a ziyarete gelen vatandaşlar devrilen ağaç mağduru oldu. Yol kenarındaki dev çam ağacı, yağan kar yağışına dayanamadı ve yola devrildi. Araçlarıyla Abant’a gelen vatandaşlar uzun süre tabiat merkezine giriş yapamadı.

Ağaç devrildi yol kapandı

Haber: Kasım ŞAHİN

Haber: Birol ERTUNÇ

Dev çam ağacı uzun süren yorgunluğa dayanamadı. Olay bu gün öğle saatlerinde meydana geldi. Abant’a yaklaşık 4 kilometre kala, yol kenarında dev bir çam ağacı, yağan kar yağışı nedeniyle yolun ortasına devrildi. Yolun ulaşıma kapanması nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.

Çam ağacının devrilmesi sonrası yol ulaşıma kapanırken Orman İşletmesinin Abant’ta bulunan ofisine durum bildirildi. Yaklaşık bir saat boyunca kapanan ulaşım, Orman İşletme Müdürlüğünde görev yapan personel, motorlu testerelerle dev çam ağacını keserek, yolun ulaşıma açılması sağlandı.

Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2019, 13:42
Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
BAİBÜ’den şehit hassasiyeti
BAİBÜ’den şehit hassasiyeti
  1. Bolu

banner129