Ağaç devrildi yol kapandı

Ülkemizin en önemli tabiat merkezlerinden biri olan Abant’a ziyarete gelen vatandaşlar devrilen ağaç mağduru oldu. Yol kenarındaki dev çam ağacı, yağan kar yağışına dayanamadı ve yola devrildi. Araçlarıyla Abant’a gelen vatandaşlar uzun süre tabiat merkezine giriş yapamadı.