Ağaç faciayı önledi

Haber: Ceylan Beykoz

Kaza Kurban Bayramının üçüncü günü Kalıcı Konutlar mevkiinde meydana geldi. 14 DB plakalı aracın sürücüsü M.A. bir anda direksiyon hakimiyetini kaybedince yaklaşık 10 metrelik uçurumundan aşağıya doğru kaymaya başladı.

Araç ağaçlarından arasında doğru hızlı bir şekilde seyredenken, yol kenarında bir aracı parçaladıktan sonra durabildi. Olay yerine trafik ve sağlık ekipleri sevk edilirken, otomobilin sürücüsü M.A.’nın burnu bile kanamadı. Yaralı var diye beklenirken, kaza maddi hasarlı olarak kayıtlara geçildi. Araçta büyük maddi hasar meydana geldi.