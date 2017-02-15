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15 Şubat 2017 Çarşamba
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    • Ağaç hayat kurtardı

    Bolu’da bir sürücü karlı ve buzlu yolda bir anda direksiyon hakimiyetine kaybedince az kalsın kanala uçuyordu. Sürücüyü ölümden son anda kanal kenarında bulunan bir ağaç kurtardı. Araç ağaca çarparak durdu.

    15 Şubat 2017 Çarşamba 10:14
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    Ağaç hayat kurtardı

    Haber: Kasım ŞAHİN-Faruk ÇİDEM

    Kaza saat 10.30 sıralarında Sarıcılar yolu üzeri kanal boyunda meydana geldi. 14 EU 572 plakalı aracın sürücüsü Ömer Bulut, karı ve buzlu yolda bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, kanala uçmak üzereyken bir ağaca çarparak durdu.

    Kanal kenarında bulunan bir ağaç sayesinde ölümden dönen sürücü Bulut, kazadan hafif yaralı olarak  kurtarılarak 112 sağlık ekipleri tarafından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı. Trafik ekipleri yolun çok karlı ve buzlu olması nedeniyle bölgede tuzlama çalışmasının yapılması için gerekli çalışmaları başlattı.

    Anahtar Kelimeler: Bolu’da, Sürücü, Karlı, Buzlu, Yolda

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