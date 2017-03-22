HABER: FARUK ÇİDEM

Bolu'nun Alıçören Köyü'nde vali Aydın Baruş'un da katılımıyla öğrencilerle birlikte Orman Haftası nedeniyle fidan dikimi gerçekleştirildi. Törende konuşma yapan Bolu Valisi Aydın Baruş, ağacın insanın doğumundan ölümüne kadar birlikte olduğu bir varlık olduğunu belirterek, "Bugün belki modern yaşam koşulları neticesinde artık ağaç beşikleri unuttuk. Ama atalarımızın doğumda karşılaştıkları dünyaya geldikleri zaman ilk tanık oldukları eşyalardan birisi beşiklerdir. O zaman beşikler ahşaptı. Şimdi yapay maddelerden üretiliyor. Ancak ağaçla tanışmamız onunla ömür boyu birlikte olmamız ve insanın ölümünde de kabrinde korunması için üstüne konan örtünün ağaç olduğunu unutmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından vali Aydın Baruş çocuklarla birlikte fidanların dikileceği alana geçerek kendisi de fidan dikimine katıldı. 300 adet fidanın dikiminin ardından tören sona erdi.