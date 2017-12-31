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31 Aralık 2017 Pazar
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    • Ağaç kesme fidan dik

    Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Orman Bakanlığı tarafından organize edilen; “Ağaç kesme fidan dik” kampanyasının Bolu’da da gerçekleştirildiğini belirterek; “Yılbaşı adına çam ağaçları katledilmesin” dedi.

    31 Aralık 2017 Pazar 13:26
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    Ağaç kesme fidan dik

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından başlatılan, orman ve ağaç sevgisinin artırılması, yılbaşı çamı olarak kullanılan çam, göknar, ladin gibi ağaçların usulsüz bir şekilde ormanlardan temininin önüne geçilmesi maksadıyla her yıl olduğu gibi bu yılda “Ağaç Kesme Fidan Dik” sloganıyla vatandaşlara orman bölge müdürlükleri vasıtasıyla ücretsiz fidan dağıtımı kampanyası başlatıldı. Bolu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Kardelen meydanı ve alışveriş merkezlerinin önünde ücretsiz fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

    “Ormanlarımız Çok Sıkı Bir Şekilde Takip Edilecek”

    Özellikle her yılbaşında, yılbaşı çamı olarak çam, göknar, ladin gibi ağaçların usulsüzce ormanlık alanlardan temin edileceği yönünde kurumlarına çok sayıda ihbar ve şikâyetin geldiğinin altını çizen

    Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, “Kaçak kesim yapanlara karşı orman teşkilatımıza talimatımızı verdik. Ormanlarımız çok sıkı bir şekilde takip edilecek. Ayrıca vatandaşlarımıza dağıtılacak ücretsiz fidanların dikimi için de istenildiği takdirde teşkilatımız tarafından yardımcı olunacak ” dedi.

    Kaçak Kesim Yapanlar 10 Yıl Ceza Alabilir

    Usulsüz kesim yapanların 6831 sayılı Orman Kanunun 14. ve 91. maddesi uyarınca cezalandırılacağını ifade eden Bölge Müdürü Keskin, “Devlet ormanlarında, yetişmiş veya yetiştirilmiş fidanları kesmek, sökmek, ekim sahalarını bozmak, yaş ağaçları boğmak, yaralamak, tepelerini veya dallarını kesmek, koparmak veya ağaçlardan yalamuk, pedavra hartama çıkarmak yasaklanmıştır. Bu maddelere aykırı olarak eylem yapanlar üç aydan beş yıla kadar hapis ve 1.000 güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır. Suçun konusu fidan olması halinde ise verilecek ceza bir kat artırılır” diye konuştu.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Orman, Bölge, Müdürü, Hasan

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