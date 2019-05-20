Ağaç kurumalarını teknik heyet inceledi

Haber: Aysun Beykoz

Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin başkanlığında yapılan incelemelere Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Salih Maden, Şube Müdürü Güven Gültekin, Mengen Orman İşletme Müdürü Hüseyin Şahiner, İşletme Şefi Kadir Turalı ve Biyolog Deniz Çakar katıldı.

Kök ve kök boğazı çürüklüğü (Phyhtophthora spp.) etmeninin olabileceği düşüncesiyle sahadan toprak örnekleri alan Prof. Dr. Salih Maden konuyla ilgili gerekli incelemelerin ardından hazırlayacağı raporu Bölge Müdürlüğüne sunacağını belirtti. Prof. Dr. Salih Maden daha sonra sahada kuruma görülen kayın ağaçlarının kök ve gövdelerinde de incelemelerde bulundu. Bölge Müdürü Hasan Keskin yapılan çalışmadan dolayı Prof. Dr. Salih Maden’e teşekkür ederek duyduğu memnuniyeti dile getirdi.