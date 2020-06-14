Ağaca çarpan kamyonetteki 4 kişi yaralandı

İlimiz Gerede ilçesinde, kamyonetin ağaca çarpması sonucu Afgan uyruklu 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Ağaca çarpan kamyonetteki 4 kişi yaralandı

Haber: N. Halid Altundal

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Samat köyü yakınlarında sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 14 KB 599 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada kamyonette bulunan 7 Afganistan uyruklu kişiden 4'ü yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza yapan kamyonette bulunan Afganistan uyruklu kişilerin bölgede çobanlık yaptığı öğrenildi.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Helal jelatine akademik destek
Helal jelatine akademik destek
  1. Bolu